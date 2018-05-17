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КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Вести Кремля. Российские вуду. Отряд имени Путина

Вести Кремля 119 Читати новину українською

В выпуске программы "Вести Кремля" за 17.05 – магия вуду одна из сильнейших в мире, а в России, как известно, врагов на весь мир. И было бы странно, если бы до сих пор россияне не имели бы свое вуду. Битва Роскомнадзора против "Телеграм", который, к слову, так и не получил на это разрешение от российской фемиды, продолжается уже месяц. Теперь Кремль бросил в бой элитарный отряд – имени Путина.

Также в выпуске:

На помощь Месси придут простые русские бабы.

Российских полицейских превращают в танцоров.

 

 

 

 

Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
Источник: 24 Канал
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