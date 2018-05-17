Вести Кремля. Российские вуду. Отряд имени Путина

В выпуске программы "Вести Кремля" за 17.05 – магия вуду одна из сильнейших в мире, а в России, как известно, врагов на весь мир. И было бы странно, если бы до сих пор россияне не имели бы свое вуду. Битва Роскомнадзора против "Телеграм", который, к слову, так и не получил на это разрешение от российской фемиды, продолжается уже месяц. Теперь Кремль бросил в бой элитарный отряд – имени Путина.

Также в выпуске: На помощь Месси придут простые русские бабы. Российских полицейских превращают в танцоров.