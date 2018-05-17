Вєсті Кремля. Російські вуду. Отряд імені Путіна
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 17.05 – магія вуду одна з найсильніших у світі, а в Росії, як відомо, ворогів на цілий світ. І було б дивно, якби досі росіяни не мали свого власного вуду. Битва Роскомнадзора проти месенджера "Тєлєграм", який, до слова, так і не отримав на це дозвіл від російської феміди, триває уже місяць. Тепер Кремль кинув у бій елітарний отряд – імені Путіна.
Також у випуску:
На допомогу Мессі прийдуть прості російські баби.
Російських поліцейських перетворюють у танцюристів.
Джерело: 24 Канал
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