Вести Кремля: Российский коронавирус. Женский символ империи Путина
В выпуске программы "Вести Кремля" за 10 марта – Саудовская Аравия объявила ценовую войну после срыва соглашения с Россией. Это было необходимостью в связи с сокращением спроса, вызванным эпидемией коронавируса. Валентина Матвиенко заявила, что придерживается всех рекомендаций – моет руки, ни с кем не целуется, пытается не здороваться за руку.
Также в выпуске:
Бедная Лиза.
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