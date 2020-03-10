Вести Кремля: Российский коронавирус. Женский символ империи Путина

В выпуске программы "Вести Кремля" за 10 марта – Саудовская Аравия объявила ценовую войну после срыва соглашения с Россией. Это было необходимостью в связи с сокращением спроса, вызванным эпидемией коронавируса. Валентина Матвиенко заявила, что придерживается всех рекомендаций – моет руки, ни с кем не целуется, пытается не здороваться за руку.

Также в выпуске: Бедная Лиза.