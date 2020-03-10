Вєсті Кремля: Російський коронавірус. Жіночий символ імперії Путіна

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 10 березня – Саудівська Аравія оголосила про цінову війну після зриву угоди з Росією. Це було необхідністю у зв'язку зі скороченням попиту, спричиненим епідемією коронавірусу. Валентина Матвієнко заявила, що дотримується усіх рекомендацій – миє руки, ні з ким не цілується, намагається не вітатися за руку.

Також у випуску: Бідна Ліза.