21:19
10 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19 MH17
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російський коронавірус. Жіночий символ імперії Путіна
      Вєсті Кремля
      21:17, сьогодні
      Вєсті.UA: Сховані човни нового міністра. Самознищення ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      19:37, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19 MH17

      Вєсті Кремля: Російський коронавірус. Жіночий символ імперії Путіна

      Вєсті Кремля - Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 10 березня – Саудівська Аравія оголосила про цінову війну після зриву угоди з Росією. Це було необхідністю у зв'язку зі скороченням попиту, спричиненим епідемією коронавірусу. Валентина Матвієнко заявила, що дотримується усіх рекомендацій – миє руки, ні з ким не цілується, намагається не вітатися за руку.

      Також у випуску:

      Бідна Ліза.

      Чому долар росте: прогнози для України
      сьогодні
      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Володимир Путін Новини Росії Вєсті Кремля
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 21:05 Головні новини 10 березня: падіння курсу гривні і нові президентські терміни Путіна
      Емал Набі
      сьогодні , 20:30 Як живе Італія під час епідемії коронавірусу: ексклюзивні історії українців
      Анастасія Зазуляк
      9 березня , 20:15 Обвал на біржах: що варто знати про масштабне падіння фондових ринків
      Тетяна Панасюк
      8 березня , 17:26 Чоловік прийняв 13-річного хлопчика після того, як батьки-усиновлювачі покинули його в лікарні
      Марія Бондар
      сьогодні , 20:15 Чому долар росте: прогнози для України
      Юлія Поскробок
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук