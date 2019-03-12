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      Вести Кремля: Россию держат за забором. Чеченский Волдеморт

      Вести Кремля 68 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 12 марта – Латвия построила на границе с РФ забор. Да, мир хочет защититься стеной от орды или построить большой зоопарк с обезьяной (Путиным) в центре. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил кровную месть Кадырову. Не зря же Даудова Лордом называют, он некий чеченский Волдеморт.

      Также в выпуске:

      В России будут конфисковывать автомобили гениальным методом – с водкой.

      blog_ava
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      Теги: Чечня Новости России Вести Кремля Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
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