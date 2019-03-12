Вєсті Кремля: Росію тримають за парканом. Чеченський Волдеморт

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12 березня – Латвія збудувала на кордоні з РФ паркан. Так, світ хоче захиститися муром від орди або збудувати великий зоопарк із мавпою (Путіним) у центрі. Спікер парламенту Чечні Магомед Даудов оголосив кровну помсту Кадирову. Не дарма ж Даудова Лордом називають, він такий собі чеченський Волдеморт.

Також у випуску: У Росії конфісковуватимуть автомобілі геніальним методом – з горілкою.