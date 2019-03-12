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      Вєсті Кремля: Росію тримають за парканом. Чеченський Волдеморт

      Вєсті Кремля 209 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12 березня – Латвія збудувала на кордоні з РФ паркан. Так, світ хоче захиститися муром від орди або збудувати великий зоопарк із мавпою (Путіним) у центрі. Спікер парламенту Чечні Магомед Даудов оголосив кровну помсту Кадирову. Не дарма ж Даудова Лордом називають, він такий собі чеченський Волдеморт.

      Також у випуску:

      У Росії конфісковуватимуть автомобілі геніальним методом – з горілкою.

      blog_ava
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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Чечня Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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