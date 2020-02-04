Вести Кремля: РПЦ изобрела вакцину против коронавируса. Якутия убежит от Путина

В выпуске программы "Вести Кремля" за 3 февраля – Мунтян отдыхает, нашлось больше чудо, которое снизошло на РФ. Священники РПЦ уверены, что подхватить коронавирус во время причастия невозможно. Если якутский шаман не дойдет до Путина, то Якутия сама убежит от России: там уже и полиция другая, и искусство какое-ни-какое.

Также в выпуске: В России решили запугать коронавирус.