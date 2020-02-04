23:06
4 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА ГРИПП В УКРАИНЕ УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: РПЦ изобрела вакцину против коронавируса. Якутия убежит от Путина
      Вєсті Кремля
      22:01, сегодня
      Вести.UA: бомбардировка азовским коронавирусом. Неприкосновенность ОПЗЖопцев
      Вєсті.UA
      22:31, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА ГРИПП В УКРАИНЕ УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА

      Вести Кремля: РПЦ изобрела вакцину против коронавируса. Якутия убежит от Путина

      Вести Кремля 101 Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 3 февраля – Мунтян отдыхает, нашлось больше чудо, которое снизошло на РФ. Священники РПЦ уверены, что подхватить коронавирус во время причастия невозможно. Если якутский шаман не дойдет до Путина, то Якутия сама убежит от России: там уже и полиция другая, и искусство какое-ни-какое.

      Также в выпуске:

      В России решили запугать коронавирус.

       

      Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
      сегодня
      89489
      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: РПЦ Владимир Путин Новости России Вести Кремля
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 23:00 Нас пытали током, а девушек насиловали: экс-пленник Усатюк рассказал об ужасах плена (18+)
      Олексій Печій 25
      сегодня , 21:30 Выборы президента США: как голосуют и выбирают американцы
      Анатолій Максимов 133
      30 января , 17:50 Красивые и успешные: пятерка самых привлекательных покеристок мира – фото
      419
      3 февраля , 10:00 Почему жить в Батуми лучше, чем в Барселоне: преимущества инвестиций в недвижимость в Грузии
      1159
      сегодня , 20:17 Убойный месяц в исполнении "слуг"
      Леонід Швець 83
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук