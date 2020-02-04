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      КОРОНАВІРУС 2020 ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА
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      Вєсті Кремля: РПЦ винайшла вакцину проти коронавірусу. Якутія втече від Путіна

      Вєсті Кремля 206 Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 4 лютого – Мунтян відпочиває, знайшлося більше чудо, яке зійшло на РФ. Священники РПЦ впевнені, що підхопити коронавірус під час причастя неможливо. Якщо якутський шаман не дійде до Путіна, то Якутія сама втече від Росії: там вже і поліція інша, і мистецтво яке-не-яке.

      Також у випуску:

      В Росії вирішили залякати коронавірус.

       

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії Володимир Путін РПЦ Вєсті Кремля
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