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      Вести Кремля: Русская ответка "Чернобылю". Страна запретов

      Вести Кремля 24 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 6 июня – россияне возмутились тем, как изобразили трагедию в Чернобыле американцы. Поэтому дед Пиня приказал немедленно переснять сериал, а пока съемки продолжаются, приказал всем СМИ критиковать "Чернобыль" от НВО. Россия не готова к людям нетрадиционной ориентации в фильмах, поэтому Минкульт начал безжалостно резать. Резать сцены из "Рокетмена".

      Также в выпуске:

      Из грязи в князи.

      blog_ava
      У Зеленского назвали условие отмены блокады оккупированного Донбасса
      6 июня
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      Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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