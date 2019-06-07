Вести Кремля: Русская ответка "Чернобылю". Страна запретов
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 6 июня – россияне возмутились тем, как изобразили трагедию в Чернобыле американцы. Поэтому дед Пиня приказал немедленно переснять сериал, а пока съемки продолжаются, приказал всем СМИ критиковать "Чернобыль" от НВО. Россия не готова к людям нетрадиционной ориентации в фильмах, поэтому Минкульт начал безжалостно резать. Резать сцены из "Рокетмена".
Также в выпуске:
Из грязи в князи.
Источник: 24 канал
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