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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Вєсті Кремля: Російська отвєтка "Чорнобилю". Країна заборон

      Вєсті Кремля 135 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 6 червня – росіяни обурилися тим, як зобразили трагедію у Чорнобилі американці. Тому дід Пиня наказав негайно перезняти серіал, а поки зйомки тривають, наказав усім ЗМІ критикувати "Чорнобиль" від НВО. Росія не готова до людей нетрадиційної орієнтації у фільмах, тому Мінкульт почав безжалісно різати. Різати і вирізати сцени з "Рокетмена".

      Також у випуску:

      З грязі у князі.

      blog_ava
      Список в пологовий будинок: що потрібно взяти з собою
      6 червня
      8552
      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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