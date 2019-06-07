У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 6 червня – росіяни обурилися тим, як зобразили трагедію у Чорнобилі американці. Тому дід Пиня наказав негайно перезняти серіал, а поки зйомки тривають, наказав усім ЗМІ критикувати "Чорнобиль" від НВО. Росія не готова до людей нетрадиційної орієнтації у фільмах, тому Мінкульт почав безжалісно різати. Різати і вирізати сцени з "Рокетмена".

Також у випуску: З грязі у князі.

Джерело: 24 канал