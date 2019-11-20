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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
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      Вести Кремля: Russo Turisto в Сирии. Профессор Жириновский

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      Вести Кремля / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 20 ноября – Путин не знал, как заманить россиян воевать в Сирию. Но вдруг придумал интересный способ – давать горячие туры в Сирию. В России есть свой Эйнштейн. В это трудно поверить, но им оказался всем известный Жириновский.

      Также в выпуске:

      Прощание с Кабаевой.

      Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 20 ноября:​

       

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      Теги: Владимир Жириновский Вести Кремля
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