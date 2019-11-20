Вести Кремля: Russo Turisto в Сирии. Профессор Жириновский
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 20 ноября – Путин не знал, как заманить россиян воевать в Сирию. Но вдруг придумал интересный способ – давать горячие туры в Сирию. В России есть свой Эйнштейн. В это трудно поверить, но им оказался всем известный Жириновский.
Также в выпуске:
Прощание с Кабаевой.
Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 20 ноября:
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