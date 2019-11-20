Вєсті Кремля: Russo Turisto у Сирії. Професор Жиріновський

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 20 листопада – Путін не знав, як заманити росіян воювати до Сирії. Але раптом вигадав цікавий спосіб – давати гарячі тури до Сирії. У Росії є свій Ейнштейн. У це важко повірити, але ним виявився всім відомий Жиріновський.

Також у випуску: Прощання з Кабаєвою. Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 20 листопада: