23:26
20 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Russo Turisto у Сирії. Професор Жиріновський
      Вєсті Кремля
      21:57, сьогодні
      Вєсті.UA: Зеленський почав вірити у забобони. Скабєєва про переселення до Львова
      Вєсті.UA
      19:20, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Вєсті Кремля
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Вєсті Кремля: Russo Turisto у Сирії. Професор Жиріновський

      168 Читать новость на русском
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 20 листопада – Путін не знав, як заманити росіян воювати до Сирії. Але раптом вигадав цікавий спосіб – давати гарячі тури до Сирії. У Росії є свій Ейнштейн. У це важко повірити, але ним виявився всім відомий Жиріновський.

      Також у випуску:

      Прощання з Кабаєвою.

      Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 20 листопада:

       

      Річниця весілля Єлизавети II і принца Філіп: як подружжя привітали члени королівської сім'ї
      сьогодні
      4455
      Теги: Вєсті Кремля Володимир Жиріновський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 20 листопада: повернення кораблів, відкриття мосту у Станиці Луганській
      сьогодні , 22:24 Головні новини 20 листопада: повернення кораблів, відкриття мосту у Станиці Луганській
      Ірина Кошанська 557
      Залежний антикорупційний орган, або Про що свідчать записи з кабінету Труби
      сьогодні , 22:00 Залежний антикорупційний орган, або Про що свідчать записи з кабінету Труби
      Артем Овдієнко 472
      Універсальні та надійні: які принтери найкращі для дому та офісу
      19 листопада , 13:17 Універсальні та надійні: які принтери найкращі для дому та офісу
      1036
      Почему протесты в Гонконге сравнивают с украинским Майданом
      сьогодні , 21:00 Почему протесты в Гонконге сравнивают с украинским Майданом
      Іван Яковина 346
      Батл Тимошенко – Зеленський: хто виграв від словесної сварки
      сьогодні , 18:00 Батл Тимошенко – Зеленський: хто виграв від словесної сварки
      Ірина Поліщук 2535
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук