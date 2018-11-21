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      Вести Кремля. Самый большой страх Путина. Российский лоукост "Победа" экономит на всем

      Вести Кремля 15 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести Кремля" за 21.11 – самый большой страх Путина – митингующие, что вот-вот придут по его душу. Именно поэтому для Росгвардии закупили лазерные излучатели, чтобы те лучше разгоняли разные акции протеста. Российская авиакомпания "Победа" пригрозила установить смешные габариты ручной клади – кубический дециметр – это пол-литра для взрослого, или же кубик Рубика для ребенка.

      Также в выпуске:

      Почему в последнее время близкое окружение Путина получает "случайные" травмы.

      Неутешительная статистика для космических амбиций России.

      Теги: Новости России Вести Кремля авиация Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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