Вести Кремля. Самый большой страх Путина. Российский лоукост "Победа" экономит на всем
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 21.11 – самый большой страх Путина – митингующие, что вот-вот придут по его душу. Именно поэтому для Росгвардии закупили лазерные излучатели, чтобы те лучше разгоняли разные акции протеста. Российская авиакомпания "Победа" пригрозила установить смешные габариты ручной клади – кубический дециметр – это пол-литра для взрослого, или же кубик Рубика для ребенка.
Также в выпуске:
Почему в последнее время близкое окружение Путина получает "случайные" травмы.
Неутешительная статистика для космических амбиций России.
Источник: 24 канал
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