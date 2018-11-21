Вести Кремля. Самый большой страх Путина. Российский лоукост "Победа" экономит на всем

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 21.11 – самый большой страх Путина – митингующие, что вот-вот придут по его душу. Именно поэтому для Росгвардии закупили лазерные излучатели, чтобы те лучше разгоняли разные акции протеста. Российская авиакомпания "Победа" пригрозила установить смешные габариты ручной клади – кубический дециметр – это пол-литра для взрослого, или же кубик Рубика для ребенка.

Также в выпуске: Почему в последнее время близкое окружение Путина получает "случайные" травмы. Неутешительная статистика для космических амбиций России.