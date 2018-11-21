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      Вєсті Кремля. Найбільший страх Путіна. Російський лоукост "Победа" заощаджує на всьому

      Вєсті Кремля 54 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 21.11 – найбільший страх Путіна – мітингуючи, що от-от прийдуть по його душу. Саме тому для Росгвардії закупили лазерні випромінювачі, аби ті краще розганяли всілякі акції протесту. Російська авіакомпанія "Победа" пригрозила встановити смішні габарити ручної поклажі, а саме один кубічний дециметр, тобто пів літру для дорослого, або ж кубик Рубіка для дитини.

      Також у випуску:

      Чому останнім часом близьке оточення Путіна зазнає "випадкових" травм.

      Невтішна статистика для космічних амбіцій Росії.

       

       

      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля авіація Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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