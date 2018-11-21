Вєсті Кремля. Найбільший страх Путіна. Російський лоукост "Победа" заощаджує на всьому
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 21.11 – найбільший страх Путіна – мітингуючи, що от-от прийдуть по його душу. Саме тому для Росгвардії закупили лазерні випромінювачі, аби ті краще розганяли всілякі акції протесту. Російська авіакомпанія "Победа" пригрозила встановити смішні габарити ручної поклажі, а саме один кубічний дециметр, тобто пів літру для дорослого, або ж кубик Рубіка для дитини.
Також у випуску:
Чому останнім часом близьке оточення Путіна зазнає "випадкових" травм.
Невтішна статистика для космічних амбіцій Росії.
Джерело: 24 канал
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