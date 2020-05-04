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      Вести Кремля: Секрет Ким Чен Ына. Парад Лукашенко

      Вести Кремля - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 4 мая – Ким Чен Ын появился на публике, но на руке у него заметили странный знак. Это пятно может быть маркировкой клона, которым заменили умершего вождя. И эта история кажется более реальной. Ни COVID-19, ни белорусские танкисты не отнимут у Лукашенко возможность произнести речь на параде.

      Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:

      "Іконна економіка" у Росії.

      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Александр Лукашенко Ким Чен Ын Вести Кремля
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