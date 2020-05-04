Вєсті Кремля: Секрет Кім Чен Ина. Парад Лукашенка

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 4 травня – Кім Чен Ин з'явився на публіці, але на руці у нього помітили дивний знак. Ця пляма може бути маркуванням клона, яким замінили померлого вождя. І ця історія здається більш реальною. Ні COVID-19, ні білоруські танкісти не заберуть у Лукашенка можливість виголосити промову на параді.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: "Іконна економіка" у Росії.