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      Вєсті Кремля: Секрет Кім Чен Ина. Парад Лукашенка

      Вєсті Кремля -

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 4 травня – Кім Чен Ин з'явився на публіці, але на руці у нього помітили дивний знак. Ця пляма може бути маркуванням клона, яким замінили померлого вождя. І ця історія здається більш реальною. Ні COVID-19, ні білоруські танкісти не заберуть у Лукашенка можливість виголосити промову на параді.

      Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:

      "Іконна економіка" у Росії.

      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Олександр Лукашенко Кім Чен Ин Вєсті Кремля
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