Вєсті Кремля: Секрет Кім Чен Ина. Парад Лукашенка
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 4 травня – Кім Чен Ин з'явився на публіці, але на руці у нього помітили дивний знак. Ця пляма може бути маркуванням клона, яким замінили померлого вождя. І ця історія здається більш реальною. Ні COVID-19, ні білоруські танкісти не заберуть у Лукашенка можливість виголосити промову на параді.
Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:
"Іконна економіка" у Росії.
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