Вести Кремля: Секрет успеха Роскосмоса. Теплое место для принцессы-дочери Путина
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 27 декабря – внезапно перед новым годом все стало на свои места. И такая непонятная вещь, как безаварийный Роскосмос, получила свое логичное объяснение. Ну, почти логичное. Есть шанс, что после очередных двух сроков Путин снова возьмет паузу и как царь-батюшка воплотит мечту о династии.
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Друг Корейского малыша.
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