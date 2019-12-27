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      Вести Кремля: Секрет успеха Роскосмоса. Теплое место для принцессы-дочери Путина
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      Вести Кремля: Секрет успеха Роскосмоса. Теплое место для принцессы-дочери Путина

      Вести Кремля 15 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 27 декабря – внезапно перед новым годом все стало на свои места. И такая непонятная вещь, как безаварийный Роскосмос, получила свое логичное объяснение. Ну, почти логичное. Есть шанс, что после очередных двух сроков Путин снова возьмет паузу и как царь-батюшка воплотит мечту о династии.

      Также в выпуске:

      Друг Корейского малыша.

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Вести Кремля Владимир Путин Новости России
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