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      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      Вєсті Кремля: Секрет успіху Роскосмоса. Тепле місце для принцеси-дочки Путіна

      Вєсті Кремля 149 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 27 грудня – раптово перед новим роком усе стало на свої місця. І така незрозуміла річ, як безаварійний Роскосмос, отримала своє логічне пояснення. Ну, майже логічне. Є шанс, що після чергових двох термінів Путін знову візьме паузу і як царь-батюшка втілить мрію про династію.

      Також у випуску:

      Друг корейської малечі.

      Відео "Вєсті Кремля" за 27 грудня 2019:

       

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
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