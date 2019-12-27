Вєсті Кремля: Секрет успіху Роскосмоса. Тепле місце для принцеси-дочки Путіна

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 27 грудня – раптово перед новим роком усе стало на свої місця. І така незрозуміла річ, як безаварійний Роскосмос, отримала своє логічне пояснення. Ну, майже логічне. Є шанс, що після чергових двох термінів Путін знову візьме паузу і як царь-батюшка втілить мрію про династію.

Також у випуску: Друг корейської малечі. Відео "Вєсті Кремля" за 27 грудня 2019: