Вести Кремля. Секретная коробка для Ким Чен Ына. Молитва к Путину

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 01.06 – сейчас дружить с Ким чен Ыном стало модно. И чтобы Россия не потеряла свой последний шанс урвать кусок северокорейского пирога, Лавров решил приворожить Кима, палехской "росписью". В Екатеринбурге примерно 20 обманутых дольщиков записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, встав на колени.

Также в выпуске: Курортная "зона": Крым фром май харт. Российская футбольная кража из Украины.