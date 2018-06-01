Вести Кремля. Секретная коробка для Ким Чен Ына. Молитва к Путину
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 01.06 – сейчас дружить с Ким чен Ыном стало модно. И чтобы Россия не потеряла свой последний шанс урвать кусок северокорейского пирога, Лавров решил приворожить Кима, палехской "росписью". В Екатеринбурге примерно 20 обманутых дольщиков записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, встав на колени.
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Курортная "зона": Крым фром май харт.
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Источник: 24 Канал
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