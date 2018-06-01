Вєсті Кремля. Секретна коробка для Кім Чен Ина. Молитва до Путіна
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 01.06 – зараз дружити з Кім чен Ином стало модно. І щоб Росія не втратила свій останній шанс урвати шматок північнокорейського пирога, Лавров вирішив причарувати Кіма, палехською "розпіссю". У Єкатеринбурзі приблизно 20 ошуканих пайовиків записали відеозвернення до президента РФ Володимира Путіна, вставши на коліна.
Також у випуску:
Курортна "зона": Крим фром май харт.
Російська футбольна крадіжка з України.
Джерело: 24 Канал
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