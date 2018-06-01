Вєсті Кремля. Секретна коробка для Кім Чен Ина. Молитва до Путіна

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 01.06 – зараз дружити з Кім чен Ином стало модно. І щоб Росія не втратила свій останній шанс урвати шматок північнокорейського пирога, Лавров вирішив причарувати Кіма, палехською "розпіссю". У Єкатеринбурзі приблизно 20 ошуканих пайовиків записали відеозвернення до президента РФ Володимира Путіна, вставши на коліна.

Також у випуску: Курортна "зона": Крим фром май харт. Російська футбольна крадіжка з України.