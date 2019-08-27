Вести Кремля: Секретная миссия робота Феди. Русская почта меняет формат
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 27 августа – недавно русские запустили на орбиту человекоподобного робота, которого назвали FEDOR. Но праздновать еще рано: по давней русской традиции, начались проблемы. Почтальоны в РФ должны изучать новые профессии, если хотят сохранить источник дохода. Ведь вскоре "Почта России" станет организацией, которая занимается всем, кроме самой почты.
Также в выпуске:
В современной России появился свой Мюнхаузен.
Источник: 24 канал
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