Вєсті Кремля: Секретна місія робота Феді. Російська пошта міняє формат
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 27 серпня – нещодавно росіяни запустили на орбіту людиноподібного робота, якого назвали FEDOR. Та святкувати ще рано: за давньою російською традицією, почалися проблеми. Листоноші у РФ повинні вивчати нові професії, якщо хочуть зберегти джерело доходу. Адже невдовзі "Пошта Росії" стане організацією, яка займається всім, окрім самої пошти.
Також у випуску:
На сучасній Росії з'явився свій Мюнхаузен.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі