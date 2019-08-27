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      РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
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      РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Вєсті Кремля: Секретна місія робота Феді. Російська пошта міняє формат

      Вєсті Кремля 71 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 27 серпня – нещодавно росіяни запустили на орбіту людиноподібного робота, якого назвали FEDOR. Та святкувати ще рано: за давньою російською традицією, почалися проблеми. Листоноші у РФ повинні вивчати нові професії, якщо хочуть зберегти джерело доходу. Адже невдовзі "Пошта Росії" стане організацією, яка займається всім, окрім самої пошти.

      Також у випуску: 

      На сучасній Росії з'явився свій Мюнхаузен.

       

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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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