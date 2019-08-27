Вєсті Кремля: Секретна місія робота Феді. Російська пошта міняє формат

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 27 серпня – нещодавно росіяни запустили на орбіту людиноподібного робота, якого назвали FEDOR. Та святкувати ще рано: за давньою російською традицією, почалися проблеми. Листоноші у РФ повинні вивчати нові професії, якщо хочуть зберегти джерело доходу. Адже невдовзі "Пошта Росії" стане організацією, яка займається всім, окрім самої пошти.

Також у випуску: На сучасній Росії з'явився свій Мюнхаузен.

Джерело: 24 канал