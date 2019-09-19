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      Вести Кремля: Шаман хотел прогнать демона Путина. РФ захватывает космос

      Вести Кремля 72 Читати новину українською

      В выпуске "Вести Кремля" за 19 сентября – шаман Саша Якут пешком преодолевал путь до Москвы, чтобы прогнать демона Путина. Поэтому кремлевский Саурон испугался Фродо из Якутии и выслал силовиков, чтобы те провели спецоперацию и арестовали проповедника. В России решили космонавтам выдавать для полета оружие. Сначала выгонят американских космонавтов, а дальше станут межгалактическими повелителями

      Также в выпуске:

      Российская чиновница искупалась в шоколаде.

      Дерзкая Лиза Пескова решила заступиться за Павла Устинова.

      Смотрите полное видео "Вести Кремля" за 18 сентября 2019:

       

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      Теги: Новости России Вести Кремля Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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