Вести Кремля: Шаман хотел прогнать демона Путина. РФ захватывает космос

В выпуске "Вести Кремля" за 19 сентября – шаман Саша Якут пешком преодолевал путь до Москвы, чтобы прогнать демона Путина. Поэтому кремлевский Саурон испугался Фродо из Якутии и выслал силовиков, чтобы те провели спецоперацию и арестовали проповедника. В России решили космонавтам выдавать для полета оружие. Сначала выгонят американских космонавтов, а дальше станут межгалактическими повелителями

Также в выпуске: Российская чиновница искупалась в шоколаде. Дерзкая Лиза Пескова решила заступиться за Павла Устинова. Смотрите полное видео "Вести Кремля" за 18 сентября 2019:

Источник: 24 канал