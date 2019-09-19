Вести Кремля: Шаман хотел прогнать демона Путина. РФ захватывает космос
В выпуске "Вести Кремля" за 19 сентября – шаман Саша Якут пешком преодолевал путь до Москвы, чтобы прогнать демона Путина. Поэтому кремлевский Саурон испугался Фродо из Якутии и выслал силовиков, чтобы те провели спецоперацию и арестовали проповедника. В России решили космонавтам выдавать для полета оружие. Сначала выгонят американских космонавтов, а дальше станут межгалактическими повелителями
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Смотрите полное видео "Вести Кремля" за 18 сентября 2019:
Источник: 24 канал
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