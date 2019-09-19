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      Вєсті Кремля: Шаман хотів прогнати демона Путіна. РФ захоплює космос

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      Вєсті Кремля
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 19 вересня – шаман Саша Якут пішки долав шлях до Москви, аби прогнати демона Путіна. Тому кремлівський Саурон злякався Фродо з Якутії та вислав силовиків, аби ті провели спецоперацію та арештували проповідника. У Росії вирішили космонавтам видавати для польоту зброю. Спершу виженуть американських космонавтів, а далі стануть міжгалактичними володарями.

      Також у випуску:

      Росіяська чиновниця скупалася в шоколаді.

      Дєрзкая Ліза Пєскова вирішила заступитися за Павла Устінова.

      Дивіться повне відео "Вєсті Кремля" за 18 вересня 2019:

       

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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