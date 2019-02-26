Вести Кремля: Шаманские методы России. Раздвоение у Путина
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 26 февраля – Россия и Уганда договорились о сотрудничестве в сфере науки, а это плевок в лицо Илона Маска. Однако Россия уже давно достигает величия такими шаманскими методами. Путин может стереть американцев в пепел и одновременно бить себя пяткой в грудь и клясться в мирных намерениях. А после выступления играли странные частушки.
Также в выпуске:
Шнуров будет нести культуру в массы на государственном уровне.
Источник: 24 Канал
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