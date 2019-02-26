Вєсті Кремля: Шаманські методи Росії. Роздвоєння в Путіна

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 26 лютого – Росія та Уганда домовилися про співробітництво в сфері науки, а це плювок в обличчя Ілону Маску. Проте Росія вже давно досягає величі такими шаманськими методами. Путін під час свого виступу може стерти американців на попіл і одночасно з тим бити себе п'яткою в груди та клястися у мирних намірах. А після виступу грали дивні частушки.

Також у випуску: Шнуров нестиме культуру в маси на державному рівні.