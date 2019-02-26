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      Вєсті Кремля: Шаманські методи Росії. Роздвоєння в Путіна

      Вєсті Кремля 83 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 26 лютого – Росія та Уганда домовилися про співробітництво в сфері науки, а це плювок в обличчя Ілону Маску. Проте Росія вже давно досягає величі такими шаманськими методами. Путін під час свого виступу може стерти американців на попіл і одночасно з тим бити себе п'яткою в груди та клястися у мирних намірах. А після виступу грали дивні частушки.

      Також у випуску:

      Шнуров нестиме культуру в маси на державному рівні.

      blog_ava
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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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