Вести Кремля. Школа военных священников. Вездесущий "русский мир"
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 30.11 – в РФ откроют школу военных священников и институт сестер милосердия. Школа "милитари" попов будет действовать при будущем главном храме военных сил страны. Сын пропагандиста Брилева имеет британское гражданство. А если вспомнить дочь Пескова, которая выросла в Париже, тосканские виноградники Медведева и другое, становится понятно: "русский мир" всюду.
Также в выпуске:
Майамского избирательный округ.
Томос Шредингера.
Источник: 24 канал
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