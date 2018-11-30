Вести Кремля. Школа военных священников. Вездесущий "русский мир"

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 30.11 – в РФ откроют школу военных священников и институт сестер милосердия. Школа "милитари" попов будет действовать при будущем главном храме военных сил страны. Сын пропагандиста Брилева имеет британское гражданство. А если вспомнить дочь Пескова, которая выросла в Париже, тосканские виноградники Медведева и другое, становится понятно: "русский мир" всюду.

Также в выпуске: Майамского избирательный округ. Томос Шредингера.