Вєсті Кремля. Школа воєнних священників. Всюдисущий "русский мир"
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 30.11 – у РФ відкриють школу воєнних священників та інститут сестер милосердя. Школа "мілітарі" попів діятиме при майбутньому головному храмі військових сил країни. Син пропагандиста Брильова має британське громадянство. А якщо згадати дочку Пєскова, яка виросла в Парижі, тосканські виноградники Мєдвєдєва й багато іншого, стає зрозуміло: "русский мир" усюди.
Також у випуску:
Маямський виборчий округ.
Томос Шредінгера.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі