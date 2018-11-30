Вєсті Кремля. Школа воєнних священників. Всюдисущий "русский мир"

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 30.11 – у РФ відкриють школу воєнних священників та інститут сестер милосердя. Школа "мілітарі" попів діятиме при майбутньому головному храмі військових сил країни. Син пропагандиста Брильова має британське громадянство. А якщо згадати дочку Пєскова, яка виросла в Парижі, тосканські виноградники Мєдвєдєва й багато іншого, стає зрозуміло: "русский мир" усюди.

Також у випуску: Маямський виборчий округ. Томос Шредінгера.