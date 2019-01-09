Вести Кремля: Шокирующие секреты Путина. День победы весь год

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 9 января – до 8 января каждая собака на планете знала, что Путин – кадровый подполковник КГБ, однако, совершенно случайно выяснилось, что все это ложь. В разных странах окончание Второй мировой – самой кровопролитной войны в истории – вспоминают в разные дни, а в России празднуют День победы каждый день.

Также в выпуске: Жалобы от Кирилла. Мехнический мандарин.