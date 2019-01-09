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      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ
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      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ

      Вєсті Кремля: Шокуючі секрети Путіна. День побєди весь рік

      Вєсті Кремля 311 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 9 січня – до 8 січня кожна собака на планеті знала, що Путін – кадровий підполковник КДБ, однак, абсолютно випадково з'ясувалося, що усе це брехня. У різних країнах завершення Другої світової – найбільш кровопролитної війни в історії – згадують в різні дні, а в Росії святкують День пабєди кожного дня.

      Також у випуску:

      Скарги від Кирила.

      Мехнічний мандарин.

      Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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