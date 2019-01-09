Вєсті Кремля: Шокуючі секрети Путіна. День побєди весь рік
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 9 січня – до 8 січня кожна собака на планеті знала, що Путін – кадровий підполковник КДБ, однак, абсолютно випадково з'ясувалося, що усе це брехня. У різних країнах завершення Другої світової – найбільш кровопролитної війни в історії – згадують в різні дні, а в Росії святкують День пабєди кожного дня.
Також у випуску:
Скарги від Кирила.
Мехнічний мандарин.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі