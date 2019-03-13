Вести Кремля: Штатный священник "Роскосмоса". Галкин готовил теракт против Киркорова
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 13 марта – недавно NASA опубликовало в своем Flickr фотографии российского отца Сергея. Он еще с 1998 года освящает ракеты, стартующие с Байконура. Это объясняет, почему Space X летает, а "Роскосмос" пролетает. Звание лучшего пародиста в РФ носит у себя на груди Максим Галкин. Теперь ему приписывают роль "организатора теракта".
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Православные коллекторы в России.
Источник: 24 канал
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