Вести Кремля: Штатный священник "Роскосмоса". Галкин готовил теракт против Киркорова

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 13 марта – недавно NASA опубликовало в своем Flickr фотографии российского отца Сергея. Он еще с 1998 года освящает ракеты, стартующие с Байконура. Это объясняет, почему Space X летает, а "Роскосмос" пролетает. Звание лучшего пародиста в РФ носит у себя на груди Максим Галкин. Теперь ему приписывают роль "организатора теракта".

Также в выпуске: Православные коллекторы в России.