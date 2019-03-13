Вєсті Кремля: Штатний священик "Роскосмосу". Галкін готував теракт проти Кіркорова
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 13 березня – нещодавно NASA опублікувало у своєму Flickr фотографію російського отця Сергія. Він ще з 1998 року освячує ракети, що стартують з Байконура. Це пояснює те, чому Space X літає, а "Роскосмос" пролітає. Звання найкращого пародиста у РФ носить у себе на грудях Максим Галкін. Тепер йому приписують роль "організатора теракту".
Також у випуску:
Православні колектори у Росії.
Джерело: 24 канал
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