Вєсті Кремля: Штатний священик "Роскосмосу". Галкін готував теракт проти Кіркорова

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 13 березня – нещодавно NASA опублікувало у своєму Flickr фотографію російського отця Сергія. Він ще з 1998 року освячує ракети, що стартують з Байконура. Це пояснює те, чому Space X літає, а "Роскосмос" пролітає. Звання найкращого пародиста у РФ носить у себе на грудях Максим Галкін. Тепер йому приписують роль "організатора теракту".

Також у випуску: Православні колектори у Росії.