23:43
13 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Штатний священик "Роскосмосу". Галкін готував теракт проти Кіркорова
      Вєсті Кремля
      22:19, сьогодні
      Вєсті. UA: Секрет багатства Ахметова. Як боротися з привидами комунізму
      Вєсті.UA
      19:22, сьогодні
      Бізнес-павутина та потрібні зв’язки: як заробляє губернатор Київщини та скандальний депутат
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Спорт під час війни
      Згадати все
      21:25, сьогодні
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Вєсті Кремля: Штатний священик "Роскосмосу". Галкін готував теракт проти Кіркорова

      Вєсті Кремля 236 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 13 березня – нещодавно NASA опублікувало у своєму Flickr фотографію російського отця Сергія. Він ще з 1998 року освячує ракети, що стартують з Байконура. Це пояснює те, чому Space X літає, а "Роскосмос" пролітає. Звання найкращого пародиста у РФ носить у себе на грудях Максим Галкін. Тепер йому приписують роль "організатора теракту".

      Також у випуску: 

      Православні колектори у Росії.

       

      blog_ava
      Вибори президента України можуть змінити баланс сил у Європі, – Financial Times
      сьогодні
      9583
      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля РПЦ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Колишній суддя РФ, племінник Ківалова та інші: кому вдалося пройти відбір до Верховного суду
      сьогодні , 23:30 Колишній суддя РФ, племінник Ківалова та інші: кому вдалося пройти відбір до Верховного суду
      Роман Маселко 31
      Головні новини 13 березня: нова акція від "Нацкорпусу" для Порошенка та вирок Манафорту
      сьогодні , 23:03 Головні новини 13 березня: нова акція від "Нацкорпусу" для Порошенка та вирок Манафорту
      631
      Момент, когда мы потеряли свой город, – история жителя Донецка
      сьогодні , 22:00 Момент, когда мы потеряли свой город, – история жителя Донецка
      Повернись живим 750
      Авіакатастрофа в Ефіопії: які країни заборонили літаки Boeing 737 Max 8
      сьогодні , 21:38 Авіакатастрофа в Ефіопії: які країни заборонили літаки Boeing 737 Max 8
      1593
      Діти президентів України: від мільйонера до завсідника вечірок
      сьогодні , 20:02 Діти президентів України: від мільйонера до завсідника вечірок
      Ірина Поліщук 3177
      "Вєсті Кремля". Зникнення Путіна та пророцтво для Росії
       13 березня 2015 , 22:59
      "Вєсті Кремля". Головні проблеми Росії, новий друг Кремля – Північна Корея
       12 березня 2015 , 22:50
      Вєсті Кремля. Чому патріарх Кирил не може забути пінгвінів. В Росії насмішили битвою роботів
       22 лютого 2016 , 20:52
      Вєсті Кремля. Російський мільярдер "підтримує" мавп, "побиття" Обами по-російські
       2 липня 2015 , 21:13
      Вєсті Кремля. Слівкі. Тереза VS Путін. Кокошний символ футболу
       7 липня 2018 , 18:43
      Українку обрали президентом секції ЄСПЛ
      13 грудня 2016 , 16:18
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук