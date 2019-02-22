Вести Кремля: Штрафы за грязные носки в поездах РФ. Путин учит считать

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 22 февраля – в Госдуме РФ задумались над штрафами за грязные носки в плацкарте. Путин встретился с руководителями российских СМИ. Все шло по прописанному сценарию, если бы один из "редакторов" не спросил у Пини о возможности размещения ракетных комплексов НАТО на территории Украины и Грузии.

Также в выпуске: Навальный нажил еще одного врага на Кавказе. Буряты жгут верблюдов, чтобы спасти Россию: открыто уголовное дело.