Вести Кремля: Штрафы за грязные носки в поездах РФ. Путин учит считать
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 22 февраля – в Госдуме РФ задумались над штрафами за грязные носки в плацкарте. Путин встретился с руководителями российских СМИ. Все шло по прописанному сценарию, если бы один из "редакторов" не спросил у Пини о возможности размещения ракетных комплексов НАТО на территории Украины и Грузии.
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Источник: 24 канал
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