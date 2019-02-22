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      Вєсті Кремля: Штрафи за брудні шкарпетки в поїздах РФ. Путін вчить рахувати

      Вєсті Кремля 60 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 22 лютого – в Держдумі РФ задумались над штрафами за брудні шкарпетки в плацкарті. Путін зустрівся з керівниками російських ЗМІ. Все йшло за прописаним сценарієм, якби один з "редкакторів" не запитався у Пині про ймовірність розміщення ракетних комплексів НАТО на території України та Грузії.

      Також у випуску:

      Навальний нажив ще одного ворога на Кавказі.

      Буряти палять верблюдів, щоб врятувати Росію: відкрито кримінальну справу.

       

      blog_ava
      Що не можна говорити людині, у якої рак
      сьогодні
      3808
      Теги: Володимир Путін Новини Росії Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
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