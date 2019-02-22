Вєсті Кремля: Штрафи за брудні шкарпетки в поїздах РФ. Путін вчить рахувати

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 22 лютого – в Держдумі РФ задумались над штрафами за брудні шкарпетки в плацкарті. Путін зустрівся з керівниками російських ЗМІ. Все йшло за прописаним сценарієм, якби один з "редкакторів" не запитався у Пині про ймовірність розміщення ракетних комплексів НАТО на території України та Грузії.

Також у випуску: Навальний нажив ще одного ворога на Кавказі. Буряти палять верблюдів, щоб врятувати Росію: відкрито кримінальну справу.