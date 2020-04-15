Вести Кремля: Шуфутинский возглавит парад Победы. Попрошайничество РПЦ

В выпуске программы "Вести Кремля" за 15 апреля – в России перенесли день окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. И только для россиян дата "3 сентября" понятна – даже песня одноименная есть, которая может стать гимном. А парад возглавит автор песни – Шуфутинский. РПЦ всю свою историю попрошайничает – потому кадила крутятся, храмы строятся. Даже на лимузины и яхты еще остается.

Также в выпуске: Скорее всего, нулевым пациентом COVID-19 является Путин. Смотрите выпуск программы "Вести Кремля" за 15 апреля 2020: