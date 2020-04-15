20:29
15 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ

      Вести Кремля: Шуфутинский возглавит парад Победы. Попрошайничество РПЦ

      - Читати новину українською
      Вести Кремля / 24 канал

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 15 апреля – в России перенесли день окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. И только для россиян дата "3 сентября" понятна – даже песня одноименная есть, которая может стать гимном. А парад возглавит автор песни – Шуфутинский. РПЦ всю свою историю попрошайничает – потому кадила крутятся, храмы строятся. Даже на лимузины и яхты еще остается.

      Также в выпуске:

      Скорее всего, нулевым пациентом COVID-19 является Путин.

      Смотрите выпуск программы "Вести Кремля" за 15 апреля 2020:

       

      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Вести Кремля
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 18:33 Зеленский подписал закон о повышении штрафов за поджог травы: инфографика
      Новини України 7830
      сегодня , 15:45 Пасха-2020: как в храмах будут освящать пасхальные блюда
      Новини України 32050
      сегодня , 19:40 Что такое пандемия и эпидемия: объясняем разницу на примере коронавируса
      Медицина 50057
      сегодня , 14:02 Zoom – удобное приложение для видеоконференций: как работает и где скачать программу
      Ґаджети 47642
      сегодня , 14:17 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
      Новини шоу-бізнесу 153515
      сегодня , 19:07 Новости о коронавирусе 15 апреля: самая молодая жертва в Украине, коронавирус у Новинского
      Новини України 8131
      сегодня , 17:46 Украина закрывает еще 10 пунктов пропуска на границе: какие автомобильные пункты будут работать
      Новини України 9035
      сегодня , 17:44 Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
      Food and Drinks 36638
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 19:40 Что такое пандемия и эпидемия: объясняем разницу на примере коронавируса
      Анастасія Лукашевська
      сегодня , 19:00 Смертельное молчание Китая: когда на самом деле все началось
      Андрій Ілларіонов