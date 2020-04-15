Вєсті Кремля: Шуфутинський очолить парад Перемоги. Жебракування РПЦ
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 15 квітня – у Росії перенесли день закінчення Другої світової війни з 2 на 3 вересня. І лише для росіян дата "3 сентября" зрозуміла – навіть пісня однойменна є, яка може стати гімном. А парад очолить автор пісні – Шуфутинський. РПЦ всю свою історію жебрає – тому кадила крутяться, храми будуються. Навіть на лімузини та яхти ще залишається.
Також у випуску:
Найімовірніше, нульовим пацієнтом COVID-19 є Путін.
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