Вести Кремля: Симоньян приготовила Навального. Путин российский супермен
В выпуске программы "Вести Кремля" за 26 марта – российского оппозиционера Алексея Навального в Москве "неизвестные" осыпали мукой и облили кислым молоком. Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России по поводу пандемии коронавируса.
Также в выпуске:
Целебный интернет.
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