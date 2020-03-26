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      Вести Кремля: Симоньян приготовила Навального. Путин российский супермен

      Вести Кремля - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 26 марта – российского оппозиционера Алексея Навального в Москве "неизвестные" осыпали мукой и облили кислым молоком. Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России по поводу пандемии коронавируса.

      Также в выпуске:

      Целебный интернет.

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
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