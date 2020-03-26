Вести Кремля: Симоньян приготовила Навального. Путин российский супермен

В выпуске программы "Вести Кремля" за 26 марта – российского оппозиционера Алексея Навального в Москве "неизвестные" осыпали мукой и облили кислым молоком. Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России по поводу пандемии коронавируса.

Также в выпуске: Целебный интернет.