22:50
26 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Вєсті Кремля: Сімоньян приготувала Навального. Путін російський супермен

      - Читать новость на русском
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 26 березня –російського опозиціонера Олексія Навального у Москві "невідомі" обсипали мукою і облили кислим молоком. Володимир Путін виступив із зверненням до громадян Росії з приводу пандемії коронавірусу.

      Також у випуску:

      Цілющий інтернет.

      Дивіться відео "Вєсті Кремля" за 26 березня 2020:

       

      Новини про коронавірус 26 березня: Україна закриває кордони, у світі понад 500 000 інфікованих
      сьогодні
      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Володимир Путін Новини Росії Вєсті Кремля
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:30 Перемовини з МВФ: що відомо про "антиколомойський" законопроєкт
      Антон Голобородько
      сьогодні , 21:30 Україна закриває кордони: все, що потрібно знати
      Світлана Попова
      сьогодні , 10:30 Як не захворіти на коронавірус: найважливіші засоби профілактики
      сьогодні , 13:57 Коли закінчиться карантин: концерти, на які ми чекаємо
      Ліза Астахова
      сьогодні , 21:05 Головні новини 26 березня: троє українців одужали від Covid-2019 та закриття держкордону
      Ірина Вихрущ
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук