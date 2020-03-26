Вєсті Кремля: Сімоньян приготувала Навального. Путін російський супермен
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 26 березня –російського опозиціонера Олексія Навального у Москві "невідомі" обсипали мукою і облили кислим молоком. Володимир Путін виступив із зверненням до громадян Росії з приводу пандемії коронавірусу.
Також у випуску:
Цілющий інтернет.
Дивіться відео "Вєсті Кремля" за 26 березня 2020:
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