Вести Кремля. Сирийский туризм. Путинский кошелек Абрамович
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 21.05 – в Сирии начнут строить гостиницы для российских туристов. Действительно, когда россиян это останавливало, ведь "ол инклюзив" для них и в Сирии "ол инклюзив". В окружении Абрамовича, который не появлялся в Англии еще с 1 апреля, уже успели прокомментировать персональный удар по Путину, точнее – по его кошельку.
Также в выпуске:
Спецоперация Рамзана.
Методы воспитания идеального "путинмена".
Источник: 24 Канал
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