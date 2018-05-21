Вести Кремля. Сирийский туризм. Путинский кошелек Абрамович

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 21.05 – в Сирии начнут строить гостиницы для российских туристов. Действительно, когда россиян это останавливало, ведь "ол инклюзив" для них и в Сирии "ол инклюзив". В окружении Абрамовича, который не появлялся в Англии еще с 1 апреля, уже успели прокомментировать персональный удар по Путину, точнее – по его кошельку.

Также в выпуске: Спецоперация Рамзана. Методы воспитания идеального "путинмена".