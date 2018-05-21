Вєсті Кремля. Сирійський туризм. Путінський гаманець Абрамович

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 21.05 – в Сирії почнуть будувати готелі для російських туристів. Справді, коли росіян це зупиняло, адже "ол інклюзів" для них і в Сирії "ол інклюзів". В оточенні Абрамовича, який не з'являвся в Англії ще із 1 квітня, вже встигли прокоментувати персональний удар по Путіну, точніше – по його гаманцю.

Також у випуску: Спецоперація Рамзана. Методи виховання ідеального "путінмена".