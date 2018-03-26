Вести Кремля. Сюзерен Рамзан Кадыров. Царь хороший, а бояре злые
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 26.03 – в российских республиках феодализм процветает. Но, если твой сюзерен Рамзан Кадыров, то тебя никто задеть не может, какую бы ты высокую должность в Москве он не занимал. После пожара в торговом центре "Зимняя Вишня" в Кемеровской области следственный комитет со скоростью молнии и по принципу "царь хороший, бояре злые" нашел подозреваемых.
Также в выпуске:
Боевой лазерный комплекс "Лукашенко".
Колхозные работы на участках России.
Беспрецедентный шаг коммунистов.
Источник: 24 Канал
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