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ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
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ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Вєсті Кремля. Сюзерен Рамзан Кадиров. Цар хороший, а бояри злі

Вєсті Кремля 150 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 26.03 – у російських республіках феодалізм процвітає. Але, якщо твій сюзерен Рамзан Кадиров, то тебе ніхто зачепити не може, яку б високу посаду в Москві він не посідав. Після пожежі в торговому центрі "Зимова Вишня" у Кемеровській області слідчий комітет зі швидкістю блискавки та за принципом "цар хороший, бояри злі" віднайшов підозрюваних.

Також у випуску:

Бойовий лазерний комплекс "Лукашенко".

Колгоспні роботи на дільницях Росії.

Безпрецедентний крок комуністів.

Теги: Новини Росії Пожежа в Кемерово Вєсті Кремля Рамзан Кадиров
Джерело: 24 Канал
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