Вєсті Кремля. Сюзерен Рамзан Кадиров. Цар хороший, а бояри злі

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 26.03 – у російських республіках феодалізм процвітає. Але, якщо твій сюзерен Рамзан Кадиров, то тебе ніхто зачепити не може, яку б високу посаду в Москві він не посідав. Після пожежі в торговому центрі "Зимова Вишня" у Кемеровській області слідчий комітет зі швидкістю блискавки та за принципом "цар хороший, бояри злі" віднайшов підозрюваних.

Також у випуску: Бойовий лазерний комплекс "Лукашенко". Колгоспні роботи на дільницях Росії. Безпрецедентний крок комуністів.