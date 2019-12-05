Вести Кремля: Скабеева и интервью с Зеленским. Скрытый премьер России

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 5 декабря – Скабеева поразила очередной пропагандистской ложью на российском ТВ: там показали, как она якобы общается по телефону с Зеленским. Медведев может оказаться ложным премьером России, и разоблачить это помогут подарки головы "ВТБ Банка" Костина своей жене.

Также в выпуске: Песогвардейцы против кардинала. Зеркальца для России.