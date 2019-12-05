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      Вєсті Кремля: Скабєєва та інтерв'ю з Зеленським. Прихований прем'єр Росії

      Вєсті.UA 140 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 5 грудня – Скабєєва вразила черговою пропагандистською брехнею на російському ТБ: там показали, як вона нібито спілкується телефоном із Зеленським. Медведєв може виявитися несправжнім прем'єром Росії, і викрити це допоможуть подарунки голови "ВТБ Банку" Костіна своїй дружині.

      Також у випуску:

      Песигвардійці проти кардинала.

      Дзеркальця для Росії.

      Пожежа в Одесі на Троїцькій: що сталося та причини трагедії
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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті.UA Володимир Зеленський Новини Росії Україна – Росія
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