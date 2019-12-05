Вєсті Кремля: Скабєєва та інтерв'ю з Зеленським. Прихований прем'єр Росії

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 5 грудня – Скабєєва вразила черговою пропагандистською брехнею на російському ТБ: там показали, як вона нібито спілкується телефоном із Зеленським. Медведєв може виявитися несправжнім прем'єром Росії, і викрити це допоможуть подарунки голови "ВТБ Банку" Костіна своїй дружині.

Також у випуску: Песигвардійці проти кардинала. Дзеркальця для Росії.