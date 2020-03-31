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      Вести Кремля: Скабеева заполонила коронавирусный эфир. Обнуление математики

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      Вести Кремля / 24 канал

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 31 марта – шоу "60 минут" с Ольгой Скабеевой продолжается 150 минут – удовольствие от программы россияне будут получать вечность. Судя по рейтингам, Скабеева россиянам очень нравится. Впоследствии она сможет заменить всех ведущих на телевидении. Если после 70 лет президентом быть запретят, то всегда можно будет обнулить математику или день рождения Путина.

      Также в выпуске:

      Мастер борьбы с вирусом.

      Как идет карантин в России.

      Смотрите выпуск программы "Вести Кремля" за 31 марта 2020:

       

      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Владимир Путин Вести Кремля
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