Вєсті Кремля: Скабєєва заполонила коронавірусний ефір. Обнулення математики

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 31 березня – шоу "60 хвилин" з Ольгою Скабєєвою триває 150 хвилин – задоволення від програми росіяни отримуватимуть вічність. Судячи з рейтингів, Скабєєва росіянам дуже подобається. Згодом вона зможе замінити усіх ведучих на телебаченні. Якщо після 70 років президентом бути заборонять, то завжди можна буде обнулити математику або день народження Путіна.

Також у випуску: Майстер боротьби з вірусом. Як триває карантин у Росії. Дивіться випуск програми "Вєсті Кремля" за 31 березня 2020: