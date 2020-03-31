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      Вєсті Кремля: Скабєєва заполонила коронавірусний ефір. Обнулення математики

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      Вєсті Кремля / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 31 березня – шоу "60 хвилин" з Ольгою Скабєєвою триває 150 хвилин – задоволення від програми росіяни отримуватимуть вічність. Судячи з рейтингів, Скабєєва росіянам дуже подобається. Згодом вона зможе замінити усіх ведучих на телебаченні. Якщо після 70 років президентом бути заборонять, то завжди можна буде обнулити математику або день народження Путіна.

      Також у випуску:

      Майстер боротьби з вірусом.

      Як триває карантин у Росії.

      Дивіться випуск програми "Вєсті Кремля" за 31 березня 2020:

       

      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Володимир Путін Вєсті Кремля
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