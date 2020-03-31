Вєсті Кремля: Скабєєва заполонила коронавірусний ефір. Обнулення математики
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 31 березня – шоу "60 хвилин" з Ольгою Скабєєвою триває 150 хвилин – задоволення від програми росіяни отримуватимуть вічність. Судячи з рейтингів, Скабєєва росіянам дуже подобається. Згодом вона зможе замінити усіх ведучих на телебаченні. Якщо після 70 років президентом бути заборонять, то завжди можна буде обнулити математику або день народження Путіна.
Також у випуску:
Майстер боротьби з вірусом.
Як триває карантин у Росії.
Дивіться випуск програми "Вєсті Кремля" за 31 березня 2020:
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