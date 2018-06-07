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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
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Вести Кремля. Скрытые таланты Шойгу. Телефон позора
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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Вести Кремля. Скрытые таланты Шойгу. Телефон позора

Вести Кремля 57 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 06.06 – когда российские чиновники снимают стресс кокаином, Сергей Кужугетович Шойгу тихонько рисует. "Зенит-Арена", которую атакуют бакланы, казаки, которые пообещали доносить на геев или талисман Забивака, которого называют гопником. Теперь в России выпустили курьезно-футбольный телефон.

Также в выпуске:

От "Гражданина Поэта" подгорело в ура-патриотов.

Шуба, дети и песочница. Как "Единая Россия" отмечает "День защиты детей".

Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
Источник: 24 Канал
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