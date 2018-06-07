Вести Кремля. Скрытые таланты Шойгу. Телефон позора

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 06.06 – когда российские чиновники снимают стресс кокаином, Сергей Кужугетович Шойгу тихонько рисует. "Зенит-Арена", которую атакуют бакланы, казаки, которые пообещали доносить на геев или талисман Забивака, которого называют гопником. Теперь в России выпустили курьезно-футбольный телефон.

Также в выпуске: От "Гражданина Поэта" подгорело в ура-патриотов. Шуба, дети и песочница. Как "Единая Россия" отмечает "День защиты детей".