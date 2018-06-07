Вєсті Кремля. Приховані таланти Шойгу. Телефон ганьби

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 06.06 – коли російські посадовці знімають стрес кокаїном, Сергій Кужугетович Шойгу тихенько малює. "Зеніт-Арена", яку атакують баклани, казакі, які пообіцяли доносити на геїв чи талісман Забівака, якого називають гопніком. Тепер у Росії випустили курйозно-футбольний телефон.

Також у випуску: Від "Гражданина Поэта" підгоріло в ура-Патріотів. Шуба, діти і пісочниця. Як "Единая Россия" відзначає "День захисту дітей".