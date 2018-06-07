Вєсті Кремля. Приховані таланти Шойгу. Телефон ганьби
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 06.06 – коли російські посадовці знімають стрес кокаїном, Сергій Кужугетович Шойгу тихенько малює. "Зеніт-Арена", яку атакують баклани, казакі, які пообіцяли доносити на геїв чи талісман Забівака, якого називають гопніком. Тепер у Росії випустили курйозно-футбольний телефон.
Також у випуску:
Від "Гражданина Поэта" підгоріло в ура-Патріотів.
Шуба, діти і пісочниця. Як "Единая Россия" відзначає "День захисту дітей".
Джерело: 24 Канал
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