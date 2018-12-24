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      Вести Кремля: Скрытый талант Кадырова. Благотворительность по-русски

      Вести Кремля 77 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести Кремля" за 24.12 – ранее Рамзана Кадырова знали во многих ипостасях:, государственного деятеля, бобслеиста и стрелка. Теперь он решил открыть для себя совершенно неизвестную область деятельности. Благотворители в РФ возят детей чиновников за границу. А те, когда вырастут, отблагодарят государству. Займут руководящие должности и тратить государства уже на своих детей.

      Также в выпуске: 

      Лженаука, которая исцеляет.

      Теги: Новости России Рамзан Кадыров Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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