Вести Кремля: Скрытый талант Кадырова. Благотворительность по-русски

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 24.12 – ранее Рамзана Кадырова знали во многих ипостасях:, государственного деятеля, бобслеиста и стрелка. Теперь он решил открыть для себя совершенно неизвестную область деятельности. Благотворители в РФ возят детей чиновников за границу. А те, когда вырастут, отблагодарят государству. Займут руководящие должности и тратить государства уже на своих детей.

Также в выпуске: Лженаука, которая исцеляет.