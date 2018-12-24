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      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Вєсті Кремля: Прихований талант Кадирова. Благодійність по-російськи

      Вєсті Кремля 222 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 24.12 – раніше Рамзана Кадирова знали у багатьох іпостасях: ,державного діяча, мужнього бобслеїста й вправного стрільця. Тепер він вирішив відкрити для себе абсолютно невідому галузь діяльності. Благодійники у РФ возять дітей чиновників за кордон. А ті, коли виростуть, віддячать державі. Займуть керівні посади й витрачатимуть державні кошти вже на своїх дітей.

      Також у випуску: 

      Лженаука, яка зцілює.

      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Рамзан Кадиров
      Джерело: 24 канал
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