Вєсті Кремля: Прихований талант Кадирова. Благодійність по-російськи

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 24.12 – раніше Рамзана Кадирова знали у багатьох іпостасях: ,державного діяча, мужнього бобслеїста й вправного стрільця. Тепер він вирішив відкрити для себе абсолютно невідому галузь діяльності. Благодійники у РФ возять дітей чиновників за кордон. А ті, коли виростуть, віддячать державі. Займуть керівні посади й витрачатимуть державні кошти вже на своїх дітей.

Також у випуску: Лженаука, яка зцілює.