Вєсті Кремля: Прихований талант Кадирова. Благодійність по-російськи
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 24.12 – раніше Рамзана Кадирова знали у багатьох іпостасях: ,державного діяча, мужнього бобслеїста й вправного стрільця. Тепер він вирішив відкрити для себе абсолютно невідому галузь діяльності. Благодійники у РФ возять дітей чиновників за кордон. А ті, коли виростуть, віддячать державі. Займуть керівні посади й витрачатимуть державні кошти вже на своїх дітей.
Також у випуску:
Лженаука, яка зцілює.
Джерело: 24 канал
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